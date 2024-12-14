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TESK Başkanı Palandöken'den SGK primi açıklaması

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#TESK#SGK#Big Para
TESK Başkanı Palandökenden SGK primi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 09:35

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) priminin esnaf, sanatkar bölümünün en azından daha düşük seviyede olması, dolayısıyla ödenebilir seviyede olması çok önemli" dedi.

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TESK Başkanı Palandöken, video mesaj ile esnaf ve sanatkarların sigorta prim yüklerine ilişkin açıklama yaptı. Palandöken, esnaf ve sanatkarların sigorta primlerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Zaten ödeyemiyorlar. Sıkıntının en büyüğü de bundan sonra artacak. Bildiğiniz üzere her yıl asgari ücretle birlikte SGK primleri de artıyor. Ancak en düşük primin en düşük basamaktan olması ile basamak kalktı; ama netice itibarıyla en düşüğü 6 bin 500 lira civarında. Şimdi yeniden değerlendirme oranında ve gelecek asgari ücretteki artış nedeniyle de bu primler aynı şeklide artacak. Bu primleri düzenli ödeyenlere yüzde 5 teşvik veriliyordu, bu da yüzde 4'e düşürülüyor. O da bir handikap. Dolayısıyla zamanında yatırılmasını teşvik için yapılan bir şeyin yüzde 5'ten yüzde 4'e çekilmesi de zor oluyor. Bu SGK priminin esnaf, sanatkar bölümünün en azından daha düşük seviyede olması, dolayısıyla ödenebilir seviyede olması çok önemli" dedi.

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#TESK#SGK#Big Para

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