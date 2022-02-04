Termal otellere Rus turist ilgisi | Genel Haberler

Afyon, Sapanca ve Antalya’da 4 otel ile hizmet veren NG Hotels’in Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, turizm sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Afyon’daki otellerine Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinden ilginin arttığına dikkat çeken Gür, “Son dönemlerde artan bu ilgi hem bizim hem de bölge için memnuniyet verici” diye konuştu.

Burak COŞAN-Hürriyet

YAKLAŞIK 2 yıldır devam eden Koronavirüs birçok sektörü derinden etkiledi. En çok etkilenen sektörler arasında Turizm Sektörü de yer aldı. Kapanmalar ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemler nedeniyle turist sayısında gerileme yaşandı. Ancak virüse karşı süren savaşta aşıların devreye girmesi ve önlemlerin belirli ölçüde yararlı olmasıyla turizm sektöründe 2021’de toparlanma yaşandı. Biz de NG Sapanca, NG Enjoy Sapanca, NG Afyon ve NG Phaselis Bay otelleri ile turizm sektöründe hizmet veren NG Hotels’in yönetim kurulu başkanı Hediye Güral Gür ile turizm sektörünü konuştuk. Hediye Güral Gür, “Pandemi döneminde iki tane otel yatırımını devreye aldık. Sapanca’da ikinci otelimiz NG Enjoy hizmete açıldı. Sonrasında da Antalya’daki Ng Phaselis Bay otelimiz devreye girdi. Milyonlarca Dolar yatırım değerine sahip otelleri böyle bir dönemde devreye almak turizm sektörüne ne denli güven duyduğumuzun bir göstergeseydi” diye konuştu.

2022’DEN UMUTLUYUZ

Yaklaşık 13 yıldır Sapanca’da olduklarının altını çizen Hediye Güral Gür, “ Sapanca’da ilk yatırımımız 2008’de devreye alındı. Bu otelimize çok ciddi talep aldık. Artan talebi karşılayabilmek için ikinci otelimizi devreye aldık. Tesisi yaparken pandemi ortaya çıktı. Buna rağmen yatırıma devam kararı aldık. Kasım ayında NG Enjoy’u açtık. Şu anda daha çok yerli turist ağırlıklı gidiyoruz. Ancak kısıtlamaların daha da azalması ve sorun yaşadığımız ülkelerle sıkıntıların sona ermesiyle daha fazla yabancı turist ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. 2022’den bir hayli umutluyuz” dedi.

TERCİH TÜRKİYE

Afyon’da da yerli turistin ağırlıkta olduğu söyleyen Hediye Güral Gür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otelimiz Türkiye’nin her bölgesinden ilgi görüyor. Ancak Sapanca’da olduğu gibi ağırlıklı olarak İstanbul’dan gelenler. Yabancı turist tarafında da bu yıl farklı bir durum yaşandı. Pandeminin getirdiği bir avantaj oldu. Ruslar termal otelleri çok seviyor. Ancak Termal Otel tatili için Avrupa’yı tercih ederlerdi. Özellikle de Macaristan’a giderlerdi. Pandemi nedeniyle Avrupa’ya gidişlerde sıkıntı yaşandı. Bu durum Afyon’a yaradı. Rusya’dan az da olsa rezervasyon akışı oluyor. Rusya dışında Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan’dan da Afyon’daki otelimize ilgi yüksek. Henüz istenilen seviyelerde değil ancak böyle bir ilginin olması hem otelimiz hem de bölgemiz için büyük avantaj. Bu talebin artarak devam etmesini bekliyoruz.”

‘BODRUM’DA YENİ PROJE’

ANTALYA’daki otellerinin de ilk yılında çok iyi bir ivme yakaladığına dikkat çeken Hediye Güral Gür, “Lüks segmentte hizmet veren bir otel olarak ciddi rakipler arasından 1 yıl gibi kısa sürede sıyrılmış olmak bizi ayrıca memnun etti” dedi. Yakın zamanda otel yatırımları olup olmadığı hakkında bilgi veren Hediye Güral Gür, “Önümüzde bizi heyecanlandıran bir Bodrum projesi var. Ortakent’te bir projeyi devreye alacağız. Şu anda projelendirme çalışması devam ediyor. Hem konut hem otel olan bir proje. Kısa zamanda projelendirme çalışmalarını tamamlayıp devreye almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.