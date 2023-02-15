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Temassız özellikli kart kullanıcıları dikkat! Şifre gerekecek

15.02.2023 - 11:54 | Son Güncelleme :
Temassız özellikli kart kullanıcıları dikkat! Şifre gerekecek | Genel Haberler

Temassız kartların güvenli kullanımı amacıyla BDDK kararıyla ilk ödemede şifre kullanılması mecburiyeti getirildi. Müşteriler, kart şifresiyle gerçekleştirdikleri ilk ödemeden sonra alışverişlerine temassız olarak devam edebilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ödemeleri güvence altına almak amacıyla kredi kartı ile temassız ödeme için yeni karar alındı.

Buna göre, müşteriler ilk alışverişlerinde kart şifresini girecek. Şifreli işlemden sonra kartlı ödemelerde temassız alışverişler yapılmaya devam edecek.

BANKALAR SMS İLE BİLGİ VERDİ

Konuyla ilgili bankalar kart kullanıcılarını SMS ile bilgilendirdi. SMS’te öncelikli işlemin kart şifresiyle yapılacağı, sonrasında güvenli alışveriş için temassız ödemelerin devam edeceği belirtildi.


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