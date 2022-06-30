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Temassız ödemede limit arttı

30.06.2022 - 12:55
Temassız ödemede limit arttı | Genel Haberler

Kredi kartı ve banka kartı olanlara yönelik temassız ödeme limiti 500 liradan yüzde 50 artırılarak 750 liraya yükseltildi. 1 Temmuz 2022'den itibaren 750 liralık temassız ödeme aktif hale gelecek.

Temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi. Kredi kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.
Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.


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