Tek tek hesapladık... İşte memurların olası zamlı maaşları | Genel Haberler

Milyonlarca memur Ocak ayında maaşlarına gelecek zammı merak etmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zam oranını açıkladı. Bakan Işıkhan'ın ortaya koyduğu zam oranına ilişkin muhtemel memur maaşlarını hesapladık...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da yaptığı açıklamada memur maaşlarına yönelik olarak yapılacak zamma ilişkin konuştu. Bakan Işıkhan, memurlara yüzde 50 civarında zam yapılacağını belirtirken en düşük memur maaşının ise 33 bin lira seviyelerine ulaşacağını söyledi.

MAAŞLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Memur maaşları toplu sözleşme, enflasyon farkı ve refah payının katılmasıyla artış yaşıyor.

Temmuz ve Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı ve kümülatif olarak iki ayın toplam artış oranı yüzde 19,44 oldu. Geriye kalan Eylül, Ekim, Kasım, Aralık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur maaşlarına yapılacak zam da netleşecek. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

İŞTE MEMURLARIN ALACAKLARI OLASI ZAMLI MAAŞLAR

















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