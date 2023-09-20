İngiltere’de enflasyon hızlı geriledi | Genel Haberler

İngiltere'nin enflasyon oranı beklenmedik bir şekilde son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi

İngiltere'nin enflasyon oranı beklenmedik bir şekilde son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi ve İngiltere Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artırımına yönelik baskısını hafifletti.

Ulusal İstatistik Ofisi, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin ağustos ayında bir yıl öncesine göre yüzde 6,7 arttığını, bir önceki aya göre yüzde 6,8'lik artıştan daha az olduğunu açıkladı. Ekonomistler büyümenin yüzde 7'ye çıkmasını bekliyordu. Gıda ve yakıtı hariç tutan çekirdek enflasyon ise yüzde 6,9'dan yüzde 6,2'ye düştü.

Veriler, aylardır G7 grubu içinde en kötü enflasyon sorununu yaşayan İngiltere için bir rahatlama oldu. Bunlar, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey liderliğindeki BOE para politikası belirleyicilerinin, yarın faiz oranlarına karar verirken otuz yılın en hızlı parasal sıkılaştırma döngüsüne son vermeyi düşünmelerini kolaylaştırabilir. Bu aynı zamanda Başbakan Rishi Sunak'ın bu yıl enflasyonu yarı yarıya düşürme hedefine ulaşacağına dair umutları da canlandırabilir.

İngiltere'nin en büyük iş dünyası lobi grubu olan CBI'nin baş ekonomisti Alpesh Paleja, "Son düşüşe rağmen, İngiltere Merkez Bankası hala inatla yüksek yurt içi fiyat baskılarına ilişkin işaretlerden endişe duyacak. Sonuç olarak, para politikasında bunun ötesinde yapılacak değişiklikler büyük ölçüde verilere bağlı olacak olsa da, yarın faiz oranlarında başka bir artış yaşanması hala muhtemel görünüyor." açıklamasını yaptı.

Yatırımcıların BOE'nin sürecin sonuna yaklaştığı ve sadece daha fazla zam artışının artık tam olarak fiyatlandığına dair iddiaları nedeniyle sterlin yüzde 0,5 kadar düşerek Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesi olan 1,2334 dolara geriledi. Swap fiyatlandırmasına göre piyasanın daha önce yüzde 90 olan artış olasılığını yüzde 60'tan daha az belirlemesiyle çeyrek puanlık artış ihtimali de düştü.

BNY Mellon EMEA forex ve makro stratejisti Geoff Yu, "İngiltere Merkez Bankası'nın Perşembe günü ECB'yi taklit etmesini ve son bir kez faiz artırımını yapmasını bekliyoruz. Hareket muhtemelen 'güvercin gibi bir artış' olarak yorumlanacak ve bu, Ağustos ayına ilişkin yumuşak TÜFE verileriyle desteklenecek." dedi.

Bu ayki rapor, yakıttaki artışa bağlı olarak fiyatlarda küçük bir artış olacağı yönündeki beklentileri boşa çıkardı. BOE'nin enflasyonu dizginleme çabalarının ivme kazandığını doğruladı.

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