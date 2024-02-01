  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • TCMB ve İspanya Merkez Bankası arasında işbirliği
‹ Önceki Haber KKM'den çıkış sürüyor KKM'den çıkış sürüyor Sonraki Haber › İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

TCMB ve İspanya Merkez Bankası arasında işbirliği

01.02.2024 - 14:54 | Son Güncelleme :
TCMB ve İspanya Merkez Bankası arasında işbirliği | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ve İspanya Merkez Bankası arasında 1 Şubat 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Hafize Gaye Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos tarafından İspanya'nın Madrid şehrinde mutabakat zaptına imza atıldı.

Haberin Devamı

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.018 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.007 TL        
EURO
1.013 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.