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Tayfun füzesinin yeni test atışı yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Balistik Füze Sistemi#Tayfun Füze Testi#Uzun Menzilli Füze
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 15:13

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

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Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı başarı ile yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, saat 12.37'de bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı. ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti.

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#Balistik Füze Sistemi#Tayfun Füze Testi#Uzun Menzilli Füze

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