Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti... İşte güncel taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi

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Taklit ve tağşiş listesini güncelleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri ifşa etti. Yeni listeye yeni marka ve üreticiler listeye dahil edildi.

Yeni listede boyalı pul biber, tohum yağı kullanılan zeytinyağı, kanatlı et ve sakatat tespit edilen pide/köfte ve benzeri gibi birçok üründe sahtecilik tespit edildi.

İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE BOZULMUŞ VE DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR:





İŞTE TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER LİSTESİ:

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