×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti... İşte güncel taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinyağı#Gıda Güvenliği#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti... İşte güncel taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 09:48

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdalar ile taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünler listelerini güncelledi. Bakanlık boyalı pul biber, tohum yağı kullanılan zeytinyağı, kanatlı et ve sakatat içeren pide/köfte ve benzeri gibi birçok üründe sahtecilik tespit etti.

Haberin Devamı

Taklit ve tağşiş listesini güncelleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri ifşa etti. Yeni listeye yeni marka ve üreticiler listeye dahil edildi.

Yeni listede boyalı pul biber, tohum yağı kullanılan zeytinyağı, kanatlı et ve sakatat tespit edilen pide/köfte ve benzeri gibi birçok üründe sahtecilik tespit edildi.

İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE BOZULMUŞ VE DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR:

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti... İşte güncel taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi

 

İŞTE TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER LİSTESİ:

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti... İşte güncel taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti... İşte güncel taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti... İşte güncel taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti... İşte güncel taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti... İşte güncel taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi




 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeytinyağı#Gıda Güvenliği#Tarım Ve Orman Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!