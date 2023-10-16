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Tarım Kredi marketlerinde indirim bugün başlıyor

16.10.2023 - 06:38 | Son Güncelleme :
Tarım Kredi marketlerinde indirim bugün başlıyor | Genel Haberler

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, yüzde 50'ye varan indirime gidiyor. İndirim kampanyası bugün başlayacak.

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.

İndirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek.

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Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.


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