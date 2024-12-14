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Tarım Bakanlığı'nda "ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları" açıklaması

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#Çiçek Soğanı#İhracat#Big Para
Tarım Bakanlığında ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 09:20

 Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerini belirledi.

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Bakanlık tarafından hazırlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2025 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğadan toplanan soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, ters lale, zambak, müşkürüm, kara çiğdem, lale, yılan bacağı, yılan pancarı, çakmuz, yılan bıçağı, nilüfergiller, salepgiller, yılan yastığı, kum zambağı, şark sümbülü, censiyan, sıklamen, kardelen, süsen, şakayık ile diğer yumrulu ve soğanlı türler gibi bazı bitkiler ihraç edilemeyecek.

Bazı sıklamen çeşitleri, Toros ve Karadeniz kardeleni ile sarıkokulu için de ihracat kotaları tespit edildi.

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#Çiçek Soğanı#İhracat#Big Para

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