Taksimetrelere zam geldi mi? Yetkili isim konuştu… | Genel Haberler

İstanbul’da ticari taksilere zam geldiğine yönelik sosyal medyada ortaya atılan iddia asılsız çıktı. Bazı fırsatçı taksiciler, taksimetreye zam gelmiş gibi indi-bindi ücreti belirlemeye başladı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek “Taksimetreye zam gelmedi, asparagas haberler bunlar. İBB’de alt komisyonda toplantı yapıldı” dedi.

İstanbul’daki ticari taksilere yönelik zam geldiği iddiaları ortaya atıldı. Kısa süre sonra bu iddiaların yalan olduğu anlaşıldı. İddiaya göre taksimetre indi-bindi ücretlerinin 75 liraya çıkarıldığı yalanı sosyal medyada yayılırken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek böyle bir durum olmadığını, çıkan haberlerin asparagas olduğunu, İBB alt komisyonda toplantı yapıldığını ve 75 lira teklifinin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından teklif edildiğini söyledi.

Şayet İBB’nin teklifi UKOME’den geçerse sarı taksilerde indi-bindi ücretlerine yüzde 87,5 lira zam gelmiş olacak.

TAKSİCİLER FAZLA ÜCRET İSTERSE İTİRAZ EDİN

Coşkunyürek, taksicilerin taksimetrede yazan tutardan daha fazla ücret talep edemeyeceğini, henüz taksimetrelerin ayarlanmasına ilişkin tebliğ olmadığını zaten tarifenin UKOME’den çıkmadığını söyledi.

Bazı taksiciler ortaya çıkan asılsız tarife gelişmesini taksimetreden bağımsız olarak uygulamaya koymaya çalışıyor. Taksimetre tarifelerine zam gelmediği için yüksek ücret talep eden taksicilerden en yakın emniyet birimine aracın çekilip, tutarların ve taleplerin zabıt altına alınması ve fahiş fiyat uygulamasından dolayı şikayetçi olunması ve taksici hakkında da işlem yapılması istenmesi gerekiyor. Taksimetrenin video ile kayıt altına alınması delil açısından önem kazanacaktır.

TAKSİCİLER YÜZDE 100 ZAM İSTİYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, akaryakıt, bakım masrafları, araç fiyatları, sigorta ücretleri, lastik değişimleri, vergi, SGK gibi birçok kalemde giderlerinin bulunduğunu, bugün taksilerde trafik sigortasının 20 bin lira olduğunu, taksiye girecek araçların çok pahalı olduğunu ve alınmak istense de stokçuluk yapanlar nedeniyle bulunamadığını, taksilerin motor revizyon ücretinin 100 bin liraları aştığını, SGK ve vergi yükü altında kaldıklarını belirtti.

Coşkunyürek “Yüzde 100 zam talebinde bulunduk, ancak bizi kurtarır, taksiler şu an bedavaya çalışıyorlar. Havalimanına yolcu almak istemiyorlar çünkü oradan yolcu alıp şehir içine dönmeleri yasak. Havalimanına 300 lira yazıyor, dönüşte de boş geliyor ve 200 lira yakıt gidiyor” dedi.

“ŞİMDİ ARAÇ BULAMIYORUZ, ÖTV İNDİRİMİ GELİRSE NASIL ARAÇ BULUNACAK ONU DA DÜŞÜNÜYORUZ”

Sıfır otomobil konusunda büyük sıkıntılar yaşanırken önümüzdeki dönemde ticari taksilere yönelik olarak ÖTV indirimli araç satışının söz konusu olacağı belirtiliyor. Coşkunyürek “ÖTV indirimi konusunda altyapı çalışması yapılıyor. Araçlar şu anda 700 bin lira civarında başlıyor. Şu an sıfır bulunmayan araçlar ÖTV indirimi gelince nasıl bulunacak onu da düşünüyoruz. Bazı fabrikalarla görüşüyoruz, çip yok diyorlar. Haberlerden izlediğimiz kadarıyla bayiler stok yapmışlar” dedi.

TAKSİLERE YAZARKASA GELMELİ Mİ?

Taksilerde fiş kesilmesi sorunu devam ediyor. Her müşteriye fiş kesilmiyor. Bazı taksiciler fiş makbuzunu doldurmadan müşteriye veriyor ve müşteri ne kadar tutar isterse fişi doldurabiliyor. Kayıt dışılığın yüksek olduğu ve vergi denetiminin neredeyse olmadığı taksi sektöründe yazarkasa sisteminin gelmesi gerekliliği uzun yıllardır konuşuluyor. Taksiciler genel olarak fiş kesse de kesmese de muhasebeciler tarafından organize edildiği için ortalama bir vergi ödüyor.

Coşkunyürek “Taksicilerin boş fiş vermeleri ve müşterilerden doldurmasını istemeleri yasal olmayan bir şey. Makbuz koçanını satan taksiciler biliyoruz. Yazarkasa söylentisi 50 yıldır var. Hep gelecek deniyor, hepsi hikaye, söylemde kalıyoruz” ifadesini kullandı.

MEVCUT TAKSİMETRE TARİFESİ

Mevcutta sarı taksilerde taksimetre tarifesi açılış 12,65 lira, kilometre başına 8,51 lira, indi-bindi 40 lira, turkuaz taksilerde açılış 14,55 lira, kilometre başına 9,79 lira, indi-bindi 46 lira, VIP taksilerde açılış 21,51 lira, kilometre başına 14,47 lira, indi-bindi 68 lira olarak uygulanıyor.



Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

Etiketler