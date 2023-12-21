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Taksi plakaları 8 günde 1 milyon TL zamlandı

21.12.2023 - 13:50 | Son Güncelleme :
Taksi plakaları 8 günde 1 milyon TL zamlandı | Genel Haberler

İstanbul'daki ticari taksi plakalarına zam üstüne zam geliyor. Galericiler aracılığıyla satışları gerçekleşen taksi plakaları 8 günde 1 milyon liraya yakın zamlanarak 6.3 milyon liradan 7 milyon 250 bin liraya çıktı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, taksi plakalarının fiyatının 20 milyon lira olması gerektiğini söyledi.

Taksi plakasını alıp kiraya verilirse aylık getirisi sadece 25 bin lira civarında oluyor. Asgari ücretin 16-17 bin olacağı öne sürüldüğü noktada 7 milyon 250 bin lirayı plakaya bağlayıp 25 bin gelir elde etmek şu anki ortamda reel görünmüyor. 7 milyon 250 bin faize konduğunda aylık getirisi 270 bin lirayı aşıyor. Ticari taksi plakasını alıp iki şoförle çalıştırılsa günlük 2 bin lira yevmiye alınıyor. Ancak bu sefer de plakayı takmak için otomobil almak gerekiyor onun da maliyeti 1 milyonu buluyor. Başka bir deyişle 8 milyon 250 bin liraya hem plaka hem de otomobil alınıp para kazanılmaya başlanıyor. Ayda 60 bin lira kazanan taksinin masraf ve giderleri düşüldüğünde aylık 50 bin lira mal sahibine getirisi oluyor.

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İŞTE ÇEŞİTLİ GALERİCİLERİN FİYAT LİSTELERİ

TAKSİ PLAKASI SAHİPLERİ KENDİLERİ ÇALIŞMIYOR

Taksi plakası sahiplerinin büyük çoğunluğu takside kendisi çalışmıyor. Şoföre veriyor ya da kiralama yoluyla plakaları galericilere teslim ediyorlar. 1980'li yıllarda plaka alan kişiler zaten 65 yaşını aşmış olacağından ticari araç kullanamıyorlar. Bunun dışında miras yoluyla eşine, çocuğuna kalan plakalar nedeniyle de mirascılar takside çalışmak istemeyip kiraya veriyorlar.

İTEO BAŞKANI AKSU: 20 MİLYON LİRA OLMALI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aksu, taksi plakalarının ucuz kaldığını en az 20 milyon lira olması gerektiğini söyledi.

Aksu “Algı operasyonları nedeniyle taksi plakası fiyatlarında gerileme oldu. Faizlerin yüksek olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de sürekli 5 bin yeni plaka arz edilmesine yönelik hamleleri plaka fiyatlarını düşürüyor. Biz belediyeden bu plakaları ihaleye girerek aldık. O tarihlerde gayrimenkul, arsa, dolar gibi enstrümanları kıyaslarsak 20 milyon lira olmalı. Her şey yüzde 100-200 arttı, taksi plakası gerçek değerinde değil” demişti.

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Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr


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