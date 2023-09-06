Suudilerden İspanyol şirketine dev yatırım | Genel Haberler

Saudi Telecom Co.(STC), İspanya'nın Telefonica SA şirketinin yaklaşık yüzde 10 hissesini yaklaşık 2,25 milyar dolar karşılığında satın aldı

Saudi Telecom Co.(STC), İspanya'nın Telefonica SA şirketinin yaklaşık yüzde 10 hissesini yaklaşık 2,25 milyar dolar karşılığında satın alırken, Madrid merkezli şirket gelecekteki büyüme için yeni bir strateji belirlemeye hazırlanıyor.

Suudi hükümetinin kontrolündeki şirket yaklaşık 569,3 milyon hisse satın aldı ve düzenleyiciler tarafından onaylandıktan sonra kendisine Telefonica'da yüzde 9,9 hisse verecek finansal araçları kullanıyor. İşlem, şirketin kendi kaynakları ve banka borcunun birleşimiyle finanse edildi.

Bu satın alma, Telefonica'yı ülkenin savunması ve güvenliği açısından kritik öneme sahip altyapıyı işleten, stratejik öneme sahip bir şirket olarak gören İspanyol hükümetinin incelemesine maruz kalacak. Yüzde 5'in üzerindeki hisse satın alımları, ülkenin kabinesinin onayını gerektirebilir. Taşıyıcı uzun süredir iki İspanyol bankasını, CaixaBank SA ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA'yı ana yatırımcıları olarak görüyor ve bu bankaların tamamı şirketin yüzde 10'undan daha azına sahip.

Saudi Telecom, Telefonica'nın kontrolünü ele geçirmeyi veya çoğunluk hissesini almayı planlamadığını açıkça belirtti ve "Bunu, temettü politikamızı korurken güçlü bilançomuzu kullanmak için cazip bir yatırım fırsatı olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Telefonica SA, STC'nin yaklaşımının "dostça" olduğunu ve alıcının "yönetim ekibini, Telefónica'nın stratejisini ve değer yaratma yeteneğini" desteklediğini bildirdi.

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