Tesla hangi yatırımını askıya aldı? İşte detaylar... | Genel Haberler

Endonezya, Koordinasyon Bakanı Luhut Panjaitan'ın geçen ay Elon Musk ile görüşmesinin ardından Tesla Inc.'in yakın zamanda ülkeye yatırım yapmasını beklemiyor.

Endonezya, Koordinasyon Bakanı Luhut Panjaitan'ın geçen ay Elon Musk ile görüşmesinin ardından Tesla Inc.'in yakın zamanda ülkeye yatırım yapmasını beklemiyor.

Denizcilik ve yatırımlardan sorumlu koordinatör bakan Panjaitan, Ağustos ayında Musk'la Tesla hakkında konuştukları görüşme hakkında şunları söyledi: "İyi dedim, iyi gidiyoruz, bir an için Endonezya'ya yatırım yapamazsan sorun yok."

Panjaitan, Musk'un küresel ekonomik görünüm ve elektrikli araç endüstrisindeki arz fazlası konusunda endişe duyduğunu söyledi.

Tesla geçen hafta yeni bir fiyat indirimi daha gerçekleştirdi ve satışları artırmak için yenilenen Model 3'ü tanıttı. ABD'de Tesla, Model X'in başlangıç fiyatını yılın başından bu yana 41.000 dolar düşüşle 79.990 dolara düşürdü.

Bloomberg bu yılın başlarında Tesla'nın Endonezya'da bir fabrika kurmak için ön anlaşmaya yaklaştığını bildirmişti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, potansiyel yatırımcılara ülkenin önemli batarya madenleri rezervlerine ve 270 milyondan fazla tüketiciye erişim olanağı sunarak uçtan uca bir elektrikli araç tedarik zinciri oluşturma vizyonunu ortaya koydu. Bu plan, küresel EV ve batarya üreticilerinin Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.'nin 6 milyar dolarlık madencilik-batarya kompleksinden Hyundai Motor Co.'nun yeni EV tesisine kadar milyarlarca dolarlık yatırım planlamasıyla şekillenmeye başlıyor.

Panjaitan, Musk'ın hükümet ile uydu internet hizmeti Starlink arasındaki görüşmeler için Ekim ayında Endonezya'yı ziyaret edeceğini söyledi. Bunun, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha iyi erişim için Endonezya'nın özellikle doğudaki kırsal bölgelerinin birbirine bağlanmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

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