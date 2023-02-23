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Standart dışı kıymetli madenlere Darphane rapor verecek

23.02.2023 - 07:37 | Son Güncelleme :
Standart dışı kıymetli madenlere Darphane rapor verecek | Genel Haberler

Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde raporlar yalnızca Darphane tarafından düzenlenebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunlu olup bu ayar raporları yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenebilecek. Ancak; Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilen ve 5 kilograma kadar olan standart dışı kıymetli maden ithalat işlemlerinde özel ayar evlerince düzenlenen ayar raporları Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde kabul edilebilecek.

Söz konusu Tebliğ'in üçüncü fıkrasında "dahil" ibaresi "hariç olarak değiştirildi. Buna göre, düzenlenen sertifikanın kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilenler hariç olmak üzere ithal edilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak.

Önceki Tebliğde, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde standart işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesinde tutar 20 kilogramı aşmamak üzereyken, yeni Tebliğde 40 kilograma çıkarıldı ve “kıymetli maden” ibaresi “altın veya 200 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş gümüş” şeklinde değiştirildi. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.


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