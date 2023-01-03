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SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı ve güncel maaşları belli oldu

03.01.2023 - 12:30 | Son Güncelleme :
SSK ve Bağ-Kurluların zam oranı ve güncel maaşları belli oldu | Genel Haberler

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu emekliyi ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona göre yüzde 15,39 oranında zam alacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi.

Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona göre yüzde 15,39 oranında zam alacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaşları sizleri için derledik.

İşte yeni maaşlar
















 


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