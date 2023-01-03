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Memur maaş zammı belli oldu

03.01.2023 - 12:26 | Son Güncelleme :
Memur maaş zammı belli oldu | Genel Haberler

Milyonlarca çalışan memur ve emekli memuru ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi.

Türkiye'de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAKLAR DİKKAT

3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına girenlerin maaşlarında yaşanacak değişiklik ek olarak hesaplara yatacak. Hazırladığımız tablodaki maaşlar 3600 ek gösterge tutarı haricinde gerçekleşen tutarlardır.

3600 EK GÖSTERGEYE DİKKAT

Ayrıca emekliye ayrılmak isteyen memurların, 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girecek olmasından dolayı bu tarihten sonra emeklilik dilekçesi vermeleri menfaatlerine olacaktır.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşları sizleri için derledik.


















 


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