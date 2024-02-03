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SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu: Maaş farkı ödemeleri için tarih belli oldu

03.02.2024 - 10:36 | Son Güncelleme :
SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu: Maaş farkı ödemeleri için tarih belli oldu | Genel Haberler

Emeklilere yapılan zam oranları ile ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması ile emeklilerin aylık farklarını alacağı tarih de belli oldu. Bakan Vedat Işıkhan "SSK, Bağ-Kur ve hak sahiplerinin fark tutarlarını ödemeye başlıyoruz. Ödemeler SSK için 6 Şubat'ta, Bağ-kur için 7 Şubat'ta" dedi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde gerekli çalışmalar yapılmış ve zammı içeren kanun maddesi Meclis'te onaylanmıştı. 

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi.

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Bunun yanında kanunla birlikte kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu eklendi. Sigortaların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı ise 600’den 450'ye düşürüldü.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK? 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zammın Resmi Gazete'de yayımlandıktan bir hafta sonra zam oranlarının hesaplara geçeceğini söyledi. Bakan Işıkhan "Zam oranları Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak" demişti. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur ve hak sahiplerinin fark tutalarını ödemeye başlıyoruz. Ödemeler SSK için 6 Şubat'ta, Bağ-kur için 7 Şubat'ta" şeklinde açıklamada bulundu. 

EMEKLİLER DİKKAT! BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ 

MAAŞLARDA NE KADAR DEĞİŞİKLİK OLACAK?
En düşük emekli maaşı alanların kök maaşlarına göre zamları da değişecek. Bunun için kök maaşların doğru tespit edilmesi için kontrollerin e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor.

Yüzde 37.57'lik zammın üstüne yüzde 11.68'lik zam da eklenerek yeni kök maaş ve yeni maaşlar da bulunabiliyor.
Başka bir deyişle maaşı 10 bin liranın üzerinde olanlar, hesabına yatan maaştan yüzde 4 çıkarıp, yüzde 11.68 ekleyip, sonrasında ortaya çıkan rakama yüzde 4 ekleyip ek ödeme dahil maaşlarını tespit edebilir.

11 BİN LİRA ALAN 12 BİN 287 LİRA ALACAK

Örnek bir hesaplamayla 11 bin lira maaş yatan birisinin ek ödemesi hariç kök maaşı 10 bin 577 liradan ibaret oluyor. 10 bin 577 liranın üstüne yüzde 11.68 eklediğimizde 1235 lira daha zam oluşuyor. Böylece kök maaş 11 bin 812 liraya yükseliyor. Kök maaşın yüzde 4'ü de ek ödeme oluyor ve bu da 472 liraya denk geliyor. Yani ele geçecek toplam maaş 12 bin 287 liraya çıkıyor.

7700-8000-8500-9000 TL CİVARINDA MAAŞI YATANLAR DİKKAT

Yüzde 37.57 oranında zamma göre maaşlar hesaplara geçti. Kök maaşı 7500 liranın üzerine çıkanların hesaplarına yatan maaşlar emeklilerde şaşkınlık yarattı. Emekliler en düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu ve bunun hesaplara yansıyacağını düşünse de karar Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için şimdilik ya en düşük emekli maaşı olan 7500 lirayı alacak ya da kök maaşı 7500 liranın üzerine çıkıp 10 bin lirayı aşmıyorsa arada kalan rakamı maaş olarak aldı. Şimdi düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Bakan Vedat Işıkhan maaş farklarının 6-7 Şubat'ta hesaplara yatacağını açıkladı. 

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