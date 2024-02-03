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Bakan Işıkhan: Deprem bölgesine yönelik çalışmaya devam edeceğiz

03.02.2024 - 11:47 | Son Güncelleme :
Bakan Işıkhan: Deprem bölgesine yönelik çalışmaya devam edeceğiz | Genel Haberler

Antalya’da düzenlenen istişare toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Bilhassa deprem bölgesi şehirlerimizi bir an önce canlandırmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya’nın Serik ilçesi Boğazkent mevkisindeki 5 yıldızlı bir otelde bakan yardımcıları, SGK ve İŞKUR birim müdürlerinin yer aldığı istişare toplantısına katıldı. Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada Asgari Ücret, 7. Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri, memur ve emeklilerimizin aylıklarında yapılan artışlar, destekler ve deprem yardımları gibi birçok çalışmayı başarıyla hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Işıkhan, “Attığı her adımda sürekli hedef büyüten bir Türkiye olarak, artık önümüzde daha büyük hedefler bulunmaktadır. Hamdolsun ki artık, üç beş yıllık değil. Yüzyıllık planlar yapan, sahip olduğu potansiyelin ve öz değerlerin farkına varan, görüş mesafesini gittikçe artıran, gelecek ufkunu sürekli genişleten bir Türkiye var" dedi.

'ÜZERİMİZE ESKİSİNDEN DAHA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

Birim müdürlerine seslenen Bakan Işıkhan, her türlü çalışmada eskisinden daha büyük sorumluluklar üstlendiklerini de ifade ederek “İfa edeceğimiz her kamu hizmetinde ve gerçekleştireceğimiz her çalışmada, üzerimize eskisinden daha büyük sorumluluklar düştüğünü unutmamalıyız. Her biriniz kendinizi, adeta şehrinizin çalışma ve sosyal güvenlikten sorumlu bakanı olarak görerek, ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanında olmalısınız" diye konuştu.

'DEPREM BÖLGESİNE YÖNELİK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Pandemi, EYT ve deprem bölgesine yönelik çalışmalarda bakanlık ve bakanlığa bağlı kurumlardaki personellerin büyük özveriyle çalıştığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Her zor zamanımızda olduğu gibi yine yaralarımızı birlikte saracağız, birbirimize tutunarak ayağa kalkacağız ve bu güçlü dayanışmayla ayakta kalacağız. Çünkü biz Türkiye’yiz. Bilhassa deprem bölgesi şehirlerimizi bir an önce canlandırmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 85 milyon vatandaşın güvencesi, umudu ve geleceğinin teminatı olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, “Sosyal güvenlik noktasında vatandaşlarımızı koruma altına alan, çalışma hayatında kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan ve haklarını, sağlıklarını, emekliliklerini, ölüm sonrasında ise eş ve çocuklarını koruma altına alan büyük bir şemsiyedir" diye konuştu.

FARK ÖDEMELERİNMİN TARİHİ BELLİ OLDU

Bakan Vedat Işıkhan, 2024 yılı ilk yarısı için emekli aylıklarındaki zam oranının yüzde 49,25 olarak açıklanmasının ardından yeni bir gelişmeyi daha duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için fark tutarlarının ödeneceği tarihi açıklayan Işıkhan, “2024 yılının ilk yarısı için, emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibarıyla söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu: Maaş farkı ödemeleri için tarih belli oldu

 


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