SPK, yasa dışı forex sitelerini kapattırıyor | Genel Haberler

Sermaye Piyasası Kurulu, 23 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatacak.

Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz forex işlemleri gerçekleştiren internet sitelerinin kapatılması için hukuki süreçleri başlattı. SPK, bu hafta 23 yasa dışı forex sitesinin kapatılması için harekete geçti.

Haftalık bültende yer alan kararda şöyle denildi:

"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

https://en-iyi.forexasistani.net

https://guvenilir.forexanalizlerim1.net

https://olivemarkets167.com

https://kriptorex32.com

https://www.fxxmmarket.com

https://www.hfmbroker2.com

https://idolyatirim6.com

https://amarketstrading.org

https://m0214.amarketstrading.org

https://auth.amarkets.dev

https://tr.a-markets.biz

https://a-markets.biz

https://onsfx9.com

https://tr7.maldofx2.com

https://client1.maldofx.co

https://www.rukayatirim5.com

https://wt.rukayatirim5.com

https://www.hunfx3.com

https://sca.hunfx3.com

https://www.octafxmy.net

https://hmdtr10.com

https://crm.hmdsystem.com

https://aforeks16.com "

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