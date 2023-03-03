SPK, yasa dışı forex sitelerini kapattırıyor | Genel Haberler

SPK, yasa dışı forex sitelerini kapattırıyor
Sermaye Piyasası Kurulu, 23 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatacak.
Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz forex işlemleri gerçekleştiren internet sitelerinin kapatılması için hukuki süreçleri başlattı. SPK, bu hafta 23 yasa dışı forex sitesinin kapatılması için harekete geçti.
Haftalık bültende yer alan kararda şöyle denildi:
"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
https://en-iyi.forexasistani.net
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https://www.fxxmmarket.com
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https://idolyatirim6.com
https://amarketstrading.org
https://m0214.amarketstrading.org
https://auth.amarkets.dev
https://tr.a-markets.biz
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