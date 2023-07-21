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"Sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz"

21.07.2023 - 09:35 | Son Güncelleme :
"Sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz" | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiye ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" toplantısında konuşan Yılmaz, finansman imkanlarının artırılması, yerli milli teknoloji yatırımlarına öncelik verildiğini ve verilmeye devam edileceğini söyledi.

Yılmaz ayrıca "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz" açıklamasını da yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Benzer bir istişare sürecini çalışan kesimini temsil eden sendikalarımızla da OVP öncesi yapmayı planlıyoruz. 6 aylık ihracatımız 123.4 milyar dolar seviyesindedir. Fiyat istikrarıyla birlikte makro finansal istikrarın devamı için çalışmalara devam ediyoruz. CDS primimiz 418 baz puan gerileyerek 447 baz puan olmuştur. Geçmişe göre oldukça iyi bir düşüş var. 

Toplam kredi büyüklüğü 250 milyar doları bulan kredi paketi açıkladık. Kredilerin tüketimden ziyade üretim, yatırıma yönelmesi için ilave makro ekonomik tedbirler aldık. İsrafı önleyici, tasarrufu güçlendirici politikalar uygulamayı sürdüreceğiz.

Böylece Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacağımız OVP ve akabinde 12.Kalkınma Planı ve yine Eylül-Ekim ayında Meclis'e sunacağımız Merkezi Yönetim Bütçe süreçlerine özel sektör ve çalışan kesimlerin öneri ve beklentileri, yönetişim anlayışı içinde yansımış olacaktır.

Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz para politikasının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye'de finansal istikrarı pekiştirmek, istikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletli bir şekilde dağıtarak, cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmektir.

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz.

İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası entegrasyonunu artırarak, finansal piyasalarımızın gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlamasını bekliyoruz.

Körfez ülkeleri turunda ikili ticaret hacmi ve doğrudan yatırımları artıracak tarihi işbirliklerine imza atıldı. Sadece savunma sanayi, gıdada değil, e pazar sektörü, yenilenebilir enerji ve çığır açan teknolojiler alanında katma değeri yüksek iş alanları oluşacaktır. Finansman imkanlarının artırılması, yerli milli teknoloji yatırımlarına öncelik veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.

Ekonomi programımız belirli disiplin çerçevesinde vatandaşlara ve piyasalara yansıyacak yaklaşımla hazırlanmaktadır. Hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin özel sektörün rolü yüksektir. Katma değer ile görüş ve fikirleriniz ile aktaracağınız önerileriniz etkili olmuş ve olacaktır.


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