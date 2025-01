Son dakika haberi... Tüm memur ve yakınlarını ilgilendiriyor... Ücretler değişti! İşte bugünden geçerli yeni tarifeler

Haberin Devamı

Kamu tesisleri bünyesinde bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar 2025 yılı için belirlendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2025 yılında alınacak en az bedeller tesislerin özelliklerine göre uyarlandı.

ÖZELLİKLER HANGİLERİ?

Belirlenen özellikler arasında tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal alanlarda olması, konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo, sıcak su, havalandırma tesisatı, konut veya bağımsız bölümünde telefon, salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını, mutfak ve lokanta, konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekânı, dinlenme ve oyun salonu, çay bahçesi, asansör, diskotek, çocuk bahçesi, spor alanları, revir, plaj, güneşlenme yerleri ve teçhizatı, otopark (en az 20 araçlık), yüzme havuzu, hamam, sauna yer alıyor.

TESİS ÜCRETLERİ NE OLDU?

Yukarıdaki sayılan özelliklerden on beş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 191,00 TL yemek ve 73,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 96,00 TL) konaklama bedeli, yukarıda sayılan özelliklerden en az on iki ve en fazla on dört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 160,00 TL yemek ve 66,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 86,00 TL) konaklama bedeli, yukarıda sayılan özelliklerin on iki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 125,00 TL yemek ve 58,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 86,00 TL) konaklama bedeli alınacak.

Konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 32,00 TL, televizyon bulunanlarda günlük en az 32,00 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 46,00 TL konut başına ilave bedel alınacak.

MİSAFİRHANELERDE ÜCRET NE OLDU?

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 96,00 TL alınacak. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilecek.

Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin yüzde 60 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt içi gündeliklerinin yüzde 75 artırımlı miktarının tamamını geçemeyecek.

Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanacak.

KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ ÜCRETLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 1416 lira olarak tespit edildi. Ancak, belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.

SPOR TESİSİ ÜCRETLERİ

Kurum personeli de dâhil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak;



Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi hâlinde kişi başına en az 66,00 TL, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi hâlinde kişi başına en az 96,00 TL bedel alınacak.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 118,00 TL bedel alınacak.

Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları hâlinde birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen bedellerin 1/4’ü alınacak.

Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alınacak bir aylık abone bedeli, bu maddede belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla kurumlarca belirlenebilecek.

Bu Tebliğde belirlenmiş olan bedellere, katma değer vergisi dâhil edilmemiştir.