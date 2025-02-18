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Son dakika haberi... SGK açıkladı, maaş bağlanacak... 2008 ve öncesi işe girişliler dikkat... İşte yaşlılık aylığı alma şartları

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#SGK#Yaşlılık Aylığı#Maaş
Son dakika haberi... SGK açıkladı, maaş bağlanacak... 2008 ve öncesi işe girişliler dikkat... İşte yaşlılık aylığı alma şartları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 10:44

Sosyal Güvenlik Kurumu yaşlılık aylığı almak için oluşturulan şartları açıkladı. En düşük yaşlılık aylığı 14 bin 469 lira olarak belirlenmişti.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaşlılık aylığına ilişkin detayları Sosyal Güvenlik Kurumu açıkladı. SGK, yaşlılık aylığına başvuru şartlarını tek tek sıraladı.

2008 yılı Ekim ayı öncesinde sigortalı olan, 15 Ocak 2025 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan ve yaşlılık aylığı statüsü 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıların çalışma gücü kaybı yüzde 40-49, sigortalılık süresi 18 yıl ve prim gün sayısı 4100 gün olanlara yine çalışma gücü kaybı yüzde 50-59 arasında, sigortalılık süresi 16 yıl, prim gün sayısı 3700 olanlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.

4/1-(A) NEDİR?

Kanunun 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar hastalık hali olarak nitelendirilmektedir.

YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?

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Yaşlılık aylığı ödenen prim gün sayısı ve primlerin yüksekliğine göre değişkenlik gösterebiliyor. Formülasyon kapsamında yaşlılık aylıkları ortaya çıkıyor. En düşük yaşlılık aylığı 14 bin 469 lira olarak belirlenmişti.

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#SGK#Yaşlılık Aylığı#Maaş

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