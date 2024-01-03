Son dakika haberi: Memur ve emekli maaş zammı oranları belli oldu! | Genel Haberler

Son dakika haberi.. Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı oranları belli oldu. Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren maaş zamları belirlendi. Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, SSK, Bağkur emeklisine ise 37,55 oranında zam yapılacak.

Çalışan memur ve emeklilerin alacakları zamlar belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 37,55 oranında zam aldı.

En düşük memur maaşı 33 bine yaklaştı.

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