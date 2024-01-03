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Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, ... İşte yeni maaş ve ücretler

03.01.2024 - 11:39 | Son Güncelleme :
Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, ... İşte yeni maaş ve ücretler | Genel Haberler

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok maaş ve ücrette değişiklik yaşandı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi.

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.

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İşte zamlı engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı tutarları

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylıkları 3504 lira olarak ödenmeye başlanacak.

ENGELLİ AYLIKLARI ARTTI

Memur maaşlarına gelen artışla birlikte engelli maaşı rakamları güncellendi. Ocak-Temmuz 2024 arasında engelli aylığı engel oranı yüzde 40-69 arası olana 2797.81 lira, yüzde 70 ve üzeri olana 4196.70 lira, 18 yaş altı engellilere ise 2797.81 lira ödeme yapılacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELDİ

Memur maaşlarına gelen zam oranı kadar kıdem tazminatı da arttı. Böylece kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira 83 kuruştan 35 bin 58 lira 57 kuruşa yükselmiş oldu.

Bu tutar Ocak-Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Konuya ilişkin duyuruyu Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki günlerde yapacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor! İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşların tam listesi

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTTI

Askere gitmeyi bekleyenler için önem arz eden bedelli askerlik ücreti belli oldu. Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik 122 bin 351 lira 4 kuruştan ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükseldi.

Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

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EVDE BAKIM YARDIMI YÜKSELDİ

Evde bakım yardımı 5098 liradan 7608 liraya çıktı.


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