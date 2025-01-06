Son dakika haberi... Bakan Şimşek imzaladı... Zam ve kıdem tazminatları resmen belli oldu

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Tüm Türkiye'de merakla beklenen memur ve memur emeklisinin maaşlarına gelen zam geçtiğimiz Cuma günü belli olmuş ve yüzde 11.54 olmuştu.

Bu kararı resmileştiren genelgeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imza attı.

Bakan Şimşek'in yayımladığı genelgeye göre, memur ve memur emeklilerine verilecek zam, sözleşmeli personel tavan ücret tutarları, kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı ile 3628 sayılı kanun kapsamında mal bildirimine esas Genel İdare Hizmetleri Sınıfı birinci derece birinci kademesinde yer alan Şube Müdürüne ödenen net aylık tutarı ilan edildi.

İŞTE O GENELGE







