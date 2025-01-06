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Son dakika haberi... Bakan Şimşek imzaladı... Zam ve kıdem tazminatları resmen belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Maaş#Zam
Son dakika haberi... Bakan Şimşek imzaladı... Zam ve kıdem tazminatları resmen belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 17:50

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve sözleşmeli memur maaşlarına gelen zam oranı ve kıdem tazminatına ilişkin Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'ni yayımladı.

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Tüm Türkiye'de merakla beklenen memur ve memur emeklisinin maaşlarına gelen zam geçtiğimiz Cuma günü belli olmuş ve yüzde 11.54 olmuştu.

Bu kararı resmileştiren genelgeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imza attı.

Bakan Şimşek'in yayımladığı genelgeye göre, memur ve memur emeklilerine verilecek zam, sözleşmeli personel tavan ücret tutarları, kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı ile 3628 sayılı kanun kapsamında mal bildirimine esas Genel İdare Hizmetleri Sınıfı birinci derece birinci kademesinde yer alan Şube Müdürüne ödenen net aylık tutarı ilan edildi.

İŞTE O GENELGE

Son dakika haberi... Bakan Şimşek imzaladı... Zam ve kıdem tazminatları resmen belli oldu

Son dakika haberi... Bakan Şimşek imzaladı... Zam ve kıdem tazminatları resmen belli oldu

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#Mehmet Şimşek#Maaş#Zam

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