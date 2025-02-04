Son dakika... En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de… Farklar ne zaman hesaplara geçecek?

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Milyonlarca en düşük emekli maaşı alanlar maaşlarına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaşmasını bekliyordu.

Meclis'ten geçerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilerde "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “12.500” ibaresi “14.469” şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

MAAŞ FARKLARI ÖDENECEK

2025 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde notuyla yayımlanan karar gereği Ocak ayındaki maaş farklarının ödenmesi gerekiyor. Böylece en düşük emekli maaşı alan emekliler 1969 lira fark ödemesi alacak.

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Fark ödemelerine ilişkin açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da SGK'nın en kısa sürede yapması bekleniyor.