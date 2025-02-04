×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Son dakika... En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de… Farklar ne zaman hesaplara geçecek?

Güncelleme Tarihi:

#Emekli #Maaş#En Düşük Emekli Maaşı
Son dakika... En düşük emekli maaşı Resmi Gazetede… Farklar ne zaman hesaplara geçecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 07:41

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşına gelen zam Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen kanunlaşmış oldu. Bundan sonraki süreçte Ocak ayındaki farkın ne zaman hesaplara geçeceği beklenecek.

Haberin Devamı

Milyonlarca en düşük emekli maaşı alanlar maaşlarına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaşmasını bekliyordu.

Meclis'ten geçerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilerde "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “12.500” ibaresi “14.469” şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

MAAŞ FARKLARI ÖDENECEK

2025 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde notuyla yayımlanan karar gereği Ocak ayındaki maaş farklarının ödenmesi gerekiyor. Böylece en düşük emekli maaşı alan emekliler 1969 lira fark ödemesi alacak.

Haberin Devamı

Fark ödemelerine ilişkin açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da SGK'nın en kısa sürede yapması bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emekli#Maaş#En Düşük Emekli Maaşı

BAKMADAN GEÇME!