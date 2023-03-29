Elektrik ve doğal gazda indirim | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrikte yüzde 15 indirim, sanayiciler için ise doğal gaz tarifesinde Nisan'da yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayından itibaren elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirim yapılacağını açıkladı.

Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirme törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. Arama sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla 2 bayramı bir arada yaşayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 27 Nisan tarihinde yakıt yükleyerek, nükleer tesis statüsü kazandıracaklarını belirtti.

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