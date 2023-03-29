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Altın yatırımcıları dikkat! Analistler uyardı...

29.03.2023 - 10:40 | Son Güncelleme :
Altın yatırımcıları dikkat! Analistler uyardı... | Altın Haberleri

ABD'de başlayan bankacılık krizi ilk başlarda altına olan talebi artırsa da doyuma ulaşan ons altının yukarı hamle yapamamasından dolayı yatırımcılar altından da çıkmaya başladı.

Küresel piyasalar karışık seyir izlemeye devam ediyor. Genel olarak engellenemeyen enflasyon sorunu nedeniyle faiz yükselten merkez bankaları, şirket ve bankaları da zor duruma düşürüyor.

Hazırlıksız ve bilançosu güçsüz olan bankalar iflas ederken altın fiyatları da sıkıntılı günler geçirmeye başladı.

Ons altın bankacılık kriziyle birlikte güçlenip 2009 dolara kadar yükselmişti. Yükselişi fırsat bilenler kar satışı yapıp çıkınca ons altının yeniden toparlanması güçleşmeye başladı.

1974 dolar direncini kıramayan ons altın fiyatı nedeniyle talep de düşüşe geçti.

Ons altın şu sıralar 1961 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 1200 LİRA SEVİYELERİNDE

Ons altındaki yavaş hareket nedeniyle gram altında da cansız seyir devam ediyor. Gram altın güne 1213 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1204 lira, en yüksek de 1221.5 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1206 lira seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ DE BASKILIYOR

Uzmanlar dolar endeksinin güçlü kalmasının da altını frenlediğini öne sürdü. Ons altın için destek olarak 1956 doları öne çıkaran analistler bu desteğin kırılması halinde 1945-1927 doların gündeme gelmesini bekliyorlar.


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