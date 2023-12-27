  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • 2024 asgari ücret zammı belli oldu! İşte zam oranı...
‹ Önceki Haber Bakan Uraloğlu: 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi, 180 güne uzatılacak Bakan Uraloğlu: 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi, 180 güne uzatılacak Sonraki Haber › Asgari ücret zammıyla değişen ücretler belli oldu! İşsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı... Asgari ücret zammıyla değişen ücretler belli oldu! İşsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı...

2024 asgari ücret zammı belli oldu! İşte zam oranı...

27.12.2023 - 19:51 | Son Güncelleme :
2024 asgari ücret zammı belli oldu! İşte zam oranı... | Genel Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan toplantı sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yeni asgari ücretin belli olması sonrası "Hayırlı olsun" mesajı geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, %49 a

7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49.11 oranında zam yapıldığını ve 17 bin 2 liraya yükseltildiğini söyledi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Bildiğiniz üzere esas manada sosyal koruma ücreti olan asgari ücret en alt sınırı temsil etmektedir. Asli görevimiz işçi ve işveren arasında hakem rolü üstlenmektir. Gerek işveren gerekse işçi tarafımız gerçekten de çalışan ve işverenlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. 

Haberin Devamı

Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanında toplumsal mutabakata katkı sağlayacak yapıcı tavrın sergilenmesini önemli bulduğumu vurgulamak istiyorum.

Asgari ücret zammıyla değişenler belli oldu... İşte yeni işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıkları

İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde belirlenen yeni miktarı asgari ücrete tabi olan çalışan ve ailelerini memnun edeceğini inanıyorum. 

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİ 17 BİN 2 LİRA

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devlet tarafından verilen 500 lira destekle 11 bin 402 lira olmuştu. 700 lirası destek olmak üzere asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.

Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü memnuniyetle yerine getirdik.

ATALAY: BİZİM TALEBİMİZ 18 BİN LİRA

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. 27 gündür süren bir süreç. Biz bugüne kadar resmi bir rakam söylemedik. İlk defa 2,5 saat önce ifade ettik. Asgari ücret 9 milyonu ilgilendiriyor. Çoluk çocuğu topladığınızda 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca evin, marketin, enflasyonun durumunu anlatmaya çalıştılar. Burada dörde yakın işveren örgütü var. Bizim talebimiz 18 bin lira ve yılda iki defa müzakere yapılmasıydı. Anlaşılan rakam 17 bin lira. Bugün burada anlatmış oldum. Başlangıç ücreti olmasına rağmen ülkemde bu ücret verilen ücret oldu” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören teklif kabul edildi

AKKOL: ÜLKEMİZ ADINA HAYIRLI OLSUN

TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, “Uzun ve zorlu bir süreci geride bırakıyoruz. İşçi, işveren ve devlet bir ailedir. Esas olan ailenin birlik ve beraberliğidir. Bu masadan kalkıp çalışma hayatının odak noktaları için başka masalara oturacağız. Asgari ücret bir taban ücretti. Asgari ücret desteği için sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Belirlenen asgari ücretin ülkemiz adına hayırlı olmasını ifade etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN'DAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yeni asgari ücretin belli olması sonrası ilk açıklama geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
995 TL        
BORSA
1.005 TL        
DOLAR
1.011 TL        
EURO
1.017 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.