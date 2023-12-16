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Şırnak'tan petrol fışkırıyor! İşte günlük üretim

16.12.2023 - 11:22 | Son Güncelleme :
Şırnak'tan petrol fışkırıyor! İşte günlük üretim | Genel Haberler

Şırnak’ın dağlarında sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte petrol keşifleri de hızlandı. Bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrasında günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.

Gabar Dağında Şehit Astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adlarının verildiği bu iki sahada günlük yaklaşık 30 bin varil petrol üretimi seviyesine ulaşıldı. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Terör örgütünün en önemli barınma bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği alanda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucundan bölge terörden temizlendikten sonra yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı.

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TPAO, Gabar Dağında petrol üretimi yapılan kuyu sayısını 23’e çıkararak günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaştı. Gabar, Cudi dağların ardından Bestler Dereler, Feraşin ve Kato Dağı bölgesinde arama ve sismik çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Gabar Dağı eteklerinde bulunan Kayaboyun ve Akçay köyü sakinleri çıkarılan petrolün bölgeyi kalkındıracağından umutlu. Akçay köy sakini Besna Oğuz, “Köyümüzde petrol çıktı, çok mutluyuz. Buralarda fabrikaların kurulmasını istiyoruz. Çocuklarımız batı illerine çalışmaya gidiyorlar. Beklentimiz buralarda fabrikaların kurulması ve çocuklarımızın artık uzaklara çalışmaya gitmesidir" dedi.

Kayaboyun köy muhtarı Hakan Vural da, “Bundan üç yıl önce TPAO bölgede sismik çalışması yapınca, hiçbirimiz inanmıyorduk, burada petrol çıkacağına. Tabi zamanla gelen makinelerin, gelen ekiplerin, buradaki itinalı çalışmalar sonucunda 3 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel ve kaliteli bir petrolümüzün çıktığını görmek bizleri mutlu etti" diye konuştu.


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