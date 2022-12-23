  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Şirket sayısı yükseldi
‹ Önceki Haber Elektrikli otomobillere talep artıyor Elektrikli otomobillere talep artıyor Sonraki Haber › Turist sayısında güçlü artış Turist sayısında güçlü artış

Şirket sayısı yükseldi

23.12.2022 - 11:08 | Son Güncelleme :
Şirket sayısı yükseldi | Genel Haberler

2022’nin ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Kasım ayı verilerine göre, 2022’nin ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttı. 2022’nin ilk 11 ayında, 2021’in ilk 11 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 35,1 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,5 azaldı. 2022’nin ilk 11 ayında, 2021’in ilk 11 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 49,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,9 artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 artış oldu. Kasım 2022’de, Kasım 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 85,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,2 arttı. Kasım 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 6,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,8 artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,4 azalış olmuştur.

Kasım 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 7,9 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,9 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,4 azalmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 8,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,9 artış gerçekleşti.

Kasım 2022’de kurulan toplam 13 bin 373 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8’i limited şirket, yüzde 12,6’sı anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,1’i İstanbul, yüzde 10,1’i Ankara, yüzde 5,6’sı Antalya’da kuruldu.

Tunceli’de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI YÜZDE 19,7 ARTTI

2022 yılında toplam 126 bin 950 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 109 bin 448 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 71,2’sini, 15 bin 729 anonim şirket ise yüzde 28,5’ini oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 19,7 oranında arttı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.003 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.