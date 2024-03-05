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Sıfır otomobillerde fiyatlar yükseldi! İşte en ucuz araba

05.03.2024 - 07:36 | Son Güncelleme :
Sıfır otomobillerde fiyatlar yükseldi! İşte en ucuz araba | Genel Haberler

Sıfır araçlara büyük talep devam ediyor. Satışlar rekor seviyelere yükseldi 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 40,6 oranında arttı. Döviz kurlarındaki volatiliteden kaynaklı otomobillere Mart ayı itibarıyla zam yapıldı.

Türkiye'de otomobile olan talepte gerileme yaşanmıyor. Her geçen gün yeni otomobil almak isteyenler bayilerin kapısını aşındırıyor. Bayiler taleplere yetişemezken satışlarda da yeni rekorlar açıklanıyor. 

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 40,6 oranında arttığını açıkladı.

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Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre %52,11 oranında artarak 146.318 adet, hafif ticari araç pazarı %9,8 artarak 39.373 adet oldu.

C SEGMENTİNE İLGİ YOĞUN 

Otomobil pazarı segmentlere göre ayrıldığında pazarın yüzde 88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.  C segmenti otomobiller 85.263 adetle yüzde 58,3 pay, B segmenti otomobiller 44.198 adetle yüzde 30,2 pay aldı. 

SUV VAZGEÇİLMEZ OLDU 

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 50,7 pay, 74.143 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 29,7 pay ve 43.509 adet satış ile sedan, yüzde 17,8 pay ve 26.051 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

BENZİNLİ OTOMOBİL AÇIK ARA ÖNDE

Benzinli otomobil satışları 97.861 adetle yüzde 66,9 pay, hibrit otomobil satışları 21.594 adetle yüzde 14,8 pay, dizel otomobil satışları 15.910 adetle yüzde 10,9 pay, elektrikli otomobil satışları 9.772 adetle yüzde 6,7 pay ve otogazlı otomobil satışları 1.181 adetle yüzde 0,8 pay aldı. 

MANUEL ŞANZIMAN DÖNEMİ BİTİYOR 

Otomatik şanzımanlı otomobiller, 130.391 adetle yüzde 89,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 15.927 adetle yüzde 10,9 pay aldı. 

FİYATLAR GENEL ANLAMDA YÜKSELDİ 

Şubat ayında otomobil fiyatları genel olarak yükseliş yaşadı. Sadece Suzuki Swift'in fiyatı yüzde 7.42 oranında düşüş gösterdi. Zam oranında liderliği Honda City üstlenirken Skoda Fabia da zam konusunda ikinci oldu. Üçüncülük ise Nissan Juke'un oldu. 

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EN UCUZ OTOMOBİL YİNE KORELİ 

En ucuz sıfır otomobil listesinde liderliği Kia Picanto bırakmazken Citroen C3 ikinci, Fiat Egea ise üçüncü oldu.

YÜKSEK FAİZLER YATIRIMA YÖNLENDİRİYOR 

Mevduata verilen yüksek faiz nedeniyle iç piyasada talep soğumaya başladı ve otomobil alımı eskisi kadar hızlı devam etmiyor. 

TİCARET BAKANLIĞI'NIN ADIMLARI ETKİSİNİ GÖSTERDİ 

Bakanlığın attığı adımlarla birlikte aksesuar adı altında bayilerin fatura kesmeden el altından para alması, bayi çalışanlarının satış listesinde sıra önceliği tanımak için fazladan ücret talep etmesi, bir kişinin topladığı vekaletlerle 3’ten fazla araç satışının önüne geçilmesi, fahiş fiyat denetimleri, sıfırdan daha pahalıya satılan ikinci ele düşmüş araçların ilanlarına düzenleme gibi birçok aksiyon otomobil sektörünü düzene soktu.

SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT 

Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.

Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.

Bayiler satışlardan çok büyük karlar etmese de ilerleyen zamanda yetkili servis hizmeti vereceği için büyük kazançlar elde edeceklerdir. Örnek vermek gerekirse basit bir yağ değişimi periyodik bakımında aynı ürünleri alıp kendiniz yaptırmaya kalksanız 2 bin lira civarında ödeme yapacakken yetkili servis sizden 5-6 bin lira ücret talep edebilir. Elbette ki yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içinde oluşacak olumsuzluklara yönelik teminat sağlıyor, bu avantajı da unutulmamalı. (Bu tutar örnektir, ultra lüks, supersport otomobillerin bakımlarıyla kıyaslanmamalı) 

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Burak TAŞÇI  - Hurriyet.com.tr


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