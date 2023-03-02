  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • SGK: Yasa yayımlanmadan başvuruda bulunmayın
‹ Önceki Haber EYT'liler emeklilik sürecinde ne yapacak? EYT'liler emeklilik sürecinde ne yapacak? Sonraki Haber › Bundesbank zarar etti Bundesbank zarar etti

SGK: Yasa yayımlanmadan başvuruda bulunmayın

02.03.2023 - 07:48 | Son Güncelleme :
SGK: Yasa yayımlanmadan başvuruda bulunmayın | Genel Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT’lileri yasa yayımlanmadan başvuruda bulunulmaması konusunda uyardı.

SGK’dan yapılan açıklamada, “Söz konusu kanun henüz Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde, aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır” denildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.006 TL        
EURO
994 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.