SGK: Yasa yayımlanmadan başvuruda bulunmayın | Genel Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT’lileri yasa yayımlanmadan başvuruda bulunulmaması konusunda uyardı.

SGK’dan yapılan açıklamada, “Söz konusu kanun henüz Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde, aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır” denildi.

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