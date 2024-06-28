Şekerbank'ta hisse devri süreci başladı | Genel Haberler

Samruk-Kazyna Invest'in Şekerbank'ta sahip olduğu yüzde 12.06 payın İlbak Holding'e devrine ilişkin süreç başlatıldı.

Şekerbank'ta hisse satışı görüşmeleri başlatıldı. Samruk-Kazyna Invest'in Şekerbank'ta sahip olduğu yüzde 12.06 payın İlbak Holding'e devredilecek.

Bankanın diğer ortakları yüzde 30.64'le Şekerbank Personel Munzam Sosyal Güvenlik Yardımlaşma Vakfı, yüzde 6.69'u da Şekerbank TAŞ Perosnel Sosyal Sigorta Vakfı'nda bulunuyor. Yüzde 50.6'sı da halka açık durumda.

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Şekerbank hissesi dünkü yüzde 0.96 oranında yükselişle 4.19 liradan kapanmıştı.

Bankanın sermayesi 2.5 milyar lira olurken, özsermayesi 8.1 milyar lira seviyesinde. Piyasa değeri dünkü kapanış rakamlarına göre 10 milyar 475 milyon lira olurken en son açıkladığı kar 504 milyon lira oldu.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamıza yapılan bildirim uyarınca, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, Taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır."

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