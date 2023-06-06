  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Seçim sonrası ikinci el otomobil piyasası hareketlendi
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yatay seyirde Borsa İstanbul yatay seyirde Sonraki Haber › Düzenbazlık soruşturması satışları hızlandırdı! Bitcoin, Ethereum, Doge... Hepsi gerilemeye başladı Düzenbazlık soruşturması satışları hızlandırdı! Bitcoin, Ethereum, Doge... Hepsi gerilemeye başladı

Seçim sonrası ikinci el otomobil piyasası hareketlendi

06.06.2023 - 10:01 | Son Güncelleme :
Seçim sonrası ikinci el otomobil piyasası hareketlendi | Genel Haberler

Seçim öncesinde yavaşlayan ikinci el otomobil satışları Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla tekrardan hızlanırken, Eskişehir’de oto galericilik yapan esnaflar yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu söyledi.

Vatandaşlar 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 28 Mayıs’ta ise Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Bu süreçte çoğu esnafın işlerinde durgunluk yaşanırken, otomobil satışlarında da azalma oldu. Seçimin sonuçlanmasıyla ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte işleri tekrar açılan oto galericiler, yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu söyledi. Öte yandan son dönemlerde sıfır araç bulmakta zorluk yaşandığı belirtilirken, ikinci el piyasadaki fiyatların sürekli değiştiği aktarıldı. Alış ve satışlarda ise yoğunluk olduğunu ifade eden galericiler, araç almayı düşünen vatandaşların bayrama kadar alışverişini yapmasını tavsiye etti.

“Birinci ve ikinci tur arasında durgunluk olmuştu, şu anda ise işler tekrardan artışa geçti”

Eskişehir’de oto galericilik yapan Murat Doğru, seçim döneminde yavaşlayan işlerin sonuçların belli olmasıyla birlikte tekrardan hızlandığını söyledi. Kurban Bayramı’nın da yaklaşmasıyla yoğunluğun başladığını ifade eden Doğru, “Seçimleri atlattık, seçimden önce piyasanın önü açıktı. Satışlar bir hayli hızlıydı. Ancak seçim arası biraz durgunluk oldu, ikinci el piyasası yavaşladı. Seçimler geçtiği için ikinci el piyasasında tekrardan bir yükseliş olmasını bekliyoruz. Önümüz bayram, yavaş yavaş hareketlilik başladı. Bunun daha da yükselmesini bekliyoruz. Bayram öncesi için şu anlık çok yoğun olduğunu söyleyemem ama yavaş yavaş başlıyor. Ancak piyasanın seçim arasındaki durumundan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Birinci ve ikinci tur arasında yaşanan durgunluk esnasında insanlar ne yapacağını bilemedi. Artık işler tekrardan yükseliş evresine geçiş yaptı. Yani telefonlarımız çalmaya, müşterilerimiz gelip araçlara bakmaya başladı. Burada pazar günleri kurulan pazarımızda da biraz daha yoğunluk artmaya başladı. Şu anda sıfır araç bulmak ise çok sıkıntı. Böyle bir sıkıntı yaşandığı için ikinci eldeki fiyatlara yansıyor. Euro ve Dolar çıktığı gibi ikinci el piyasasındaki araçların fiyatı da durmuyor maalesef” dedi.

“Seçimden sonra işler hızlandı, alış ve satışlarda yoğunluk var”

Eskişehir’de otomobil alım satımıyla uğraşan Ali Çaygeçen, son dönemlerde otomobil fiyatlarının döviz kurları sebebiyle fazla değişken olduğunu belirtti. Otomobillerin değerini bulduğunu dile getiren ve artık daha fazla artış yaşanmayacağını düşünen Çaygeçen, “Şu an döviz kurlarından dolayı araç fiyatlarında bir artış var, bunun da önüne geçemiyorlar. Şu anda talep var, müşteri yoğun. Zaten görüldüğü üzere dükkânın önünde de araba yok, 3-4 tane aracımız kaldı. Seçimden sonra işler hızlandı. Alış ve satışlarda yoğunluk var ve bayram yakınlaştığı için biraz ondan dolayı da artış var. Yani piyasa hızlı. Fiyatlarla ilgili şahsi düşüncem, artacağı kadar arttı, şişeceği kadar şişti. Bundan sonra fiyatların daha fazla artacağını düşünmüyorum. Arabalar gerçek değerini buldu. Rakamların daha yukarılara çıkacağını sanmıyorum. Şu an yatırım zamanı, araç almak isteyenler bence bayrama kadar almalılar” şeklinde konuştu.
 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.003 TL        
BORSA
1.023 TL        
DOLAR
1.028 TL        
EURO
1.019 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.