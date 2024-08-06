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Savunma sanayinde dünyada ilk 100'e 5 Türk şirketi girdi

06.08.2024 - 16:26 | Son Güncelleme :
Savunma sanayinde dünyada ilk 100'e 5 Türk şirketi girdi | Genel Haberler

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 5'e yükseldi.

Türk şirketleri arasında Defense News Top 100'ün en üstünde 42. sırada ASELSAN yer aldı. TUSAŞ 50, Roketsan 71, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 84 ve ASFAT 94. sırada kendisine yer buldu.

2023'te 4 Türk şirketinin bulunduğu listede, bu yıl Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ilk defa yer aldı.

Geçen yıl 47. sırada bulunan ASELSAN 42. sıraya, 58. sırada bulunan TUSAŞ 50. sıraya, 100. sırada bulunan ASFAT ise 94. sıraya yükseldi. Böylece listeye giren tüm Türk şirketleri geçen yıla göre sıralarını yükseltti.

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İLK 10 ŞİRKETİN 6'SI ABD, 3'Ü ÇİN, 1'İ BİRLEŞİK KRALLIK'TAN

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı.

Lockheed Martin zirvedeki yerini korurken, bu şirketi Aviation Industry Corporation of China ve RTX izledi.

Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, Boeing 6. sırada kendisine yer buldu.

BAE Systems 7, China State Shipbuilding Corporation Limited 8, China North Industries Group Corporation Limited 9 ve L3Harris Technologies 10. sırada yer aldı.

 


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