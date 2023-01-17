Satış ofisleri ilk günden doldu... Ev heyecanı başladı | Genel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Yeni Evim’ kampanyasına başvurular dün başladı. Konut projeleri hakkında bilgi almak isteyenler satış ofislerini ziyaret etti, çağrı merkezlerinde telefonlar susmadı. Kampanyaya ilişkin tüm bilgilerin yer aldığı web sitesi de dün açıldı.

Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması için hazırlanan yeni kampanya devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortak çalıştığı kampanya ilk gününde ilgi gördü. Çağrı merkezlerinde telefonlar susmazken, hafta sonu ve dün satış ofislerinde yoğunluk yaşandı. Yüzde 0.69’a kadar düşen faiz ve 15 yıl vade imkanını fırsat olarak görenler, kampanyadaki projeler ve ödeme planları hakkında bilgi aldı. Firmalar gibi kamu bankaları da haftaya konut kampanyası yoğunluğu ile başladı.

WEB SİTESİ AÇILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim’ kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile açıkladığımız Yeni Evim kampanyamızda başvurular başladı. İlk etapta 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak kampanyaya ilişkin tüm bilgilere https://yenievimkampanyasi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Bakan Nureddin Nebati ise, katılım bankaları dahil tüm kamu bankalarına müracaatların başladığını duyurdu.

KİMLER FAYDALANACAK?

- Evi olmayanlar faydalanacak. Kırsaldaki evler, devre mülkler başvurmaya engel değil. Hanede (eş ve 18 yaş altı çocuklar dahil) en az 1 tane yüzde 50 ve üzeri hisseli konut tapusu varsa ya da hisse oranına bakılmaksızın hanede birden fazla hisseli konut tapusu varsa programdan yararlanılamayacak.

- 1 yıl içinde konut alınacak ilde konut satışı yapılmaması şart.

- 1’inci (İstanbul) ve 2’nci bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerde konut almak isteyenlerden son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. Azami hane gelir oranları 1’inci bölgede 80 bin, 2’nci bölgede 60 bin ve 3’üncü bölgede 45 bin lira olarak belirlendi.

- Sıfır konut alanlar yararlanacak. Evler 5 yıl satılamayacak.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Konut üreticileri projelerini web sitesinde ilan edecek. Koşulları sağlayan kişi kendisine uygun daireyi seçecek ve bankaya başvuracak. (Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) Banka, hem firmayı hem de ev alacak kişiyi değerlendirecek ve uygun durumda kredi verecek. 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli projeler, teknik ve mali kriterleri karşılarsa kampanyaya dahil olacak. Projenin web sitesinde yer alması zorunlu olmayacak.

İŞTE AVANTAJLAR

- Peşinat yüzde 10’a düşerken, vade 15 yıla kadar uzadı.

- İstanbul’da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla’da 3 milyon liraya ve diğer kentlerde 2 milyon liraya kadar kredi kullanılacak.

- 2 milyon TL’ye kadar yüzde 0.69, 2 ile 4 milyon TL arası için 0.79 ve 4 ile 5 milyon TL arası 0.99 faiz oranı uygulanacak.

- İlk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı oluşacak. Aylık taksitlerin, hane gelirinin yüzde 30’unu geçen kısmı için Hazine katkısı sağlanacak. Hazine taksit katkısı, destek dönemi bittikten sonra, kredi vadesinin son 8 yılı içinde taksitlere eklenerek geri alınacak.

- Konut üreticisi firmadan proje bedelinin yüzde 5’i, kredinin ilk yılı için taksit katkısı olarak peşin alınacak.

FIRSATÇILIK ELEŞTİRİSİ

Kimi müteahhitlerin fırsatçılık yaparak fiyat artışına gittiğini belirten tüketiciler, küçük ölçekli bazı müteahhitlerin de vergi kaçırmak için evin değerini düşük gösterdiğini ve bu nedenle ihtiyaç kadar kredi çekemediklerini söyledi.

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