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Sanayi üretimi yükseldi

09.02.2024 - 10:13 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi yükseldi | Genel Haberler

Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Sanayi üretim artışı 2023 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 1,6 artarak, beklentilerin oldukça üzerinde açıklandı. Foreks Haber anketinde yıllık artış beklentisi yüzde 0,2 artış yönünde gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

 


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