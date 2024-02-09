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100 bin liraya 1 yılda 53 bin 890 lira faiz... Mevduat faizi cazibesini yitiriyor mu?

09.02.2024 - 10:30 | Son Güncelleme :
100 bin liraya 1 yılda 53 bin 890 lira faiz... Mevduat faizi cazibesini yitiriyor mu? | Faiz Haberleri

Mevduat faizi oranları kümülatif anlamda enflasyonun altında kalmaya başladı. Merkez Bankası'nın bankalardan aldığı veriyi işledikten sonra ortaya çıkan faizlerde en yüksek getiri şu anda 6 aylık vadeye veriliyor. Enflasyonun Mayıs ayında pik noktasına ulaşacak olmasıyla birlikte mevduatta reel getiri enflasyonun altında kalacağa benziyor. 100 bin lira günümüz şartlarındaki faizle 12 ay boyunca anapara+faiz olarak yenilendiğinde 53 bin 890 lira getiri sağlıyor.

Burak Taşçı / Hurriyet.com.tr

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler için Merkez Bankası geçtiğimiz haftaki gerçekleşen Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları'nı açıkladı. 1 aylık vadeler için oran yüzde 44,91'den yüzde 43.89'a gerilerken, 3 aya kadar olan vadede faiz yüzde 49.61'den yüzde 50.99'a çıktı.

6 aya kadar olan vadelerde faiz yüzde 49.09'dan yüzde 51.08'e çıkarken 1 yıla kadar olan vadelerde ise faiz yüzde 42.46'dan yüzde 43.89'a yükseldi.

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GETİRİLER ENFLASYONUN ALTINDA KALIYOR

Mevduatı aylık vadeye yüzde 43.89'dan bağlayan birisi 1 yıl boyunca faizin bu seviyede kalması halinde anapara+faiz yenilemeleriyle birlikte yüzde 53.90 oranında getiri sağlayacak.

3 aylık vadede yüzde 50.99 oranında faizle 1 yıllık süre için anapara+faiz yenilemeli olarak paranın bağlanması durumunda yüzde 61.59 oranında kümülatif getiri sağlanabiliyor.

6 aylık vadede yüzde 51.08 faiz oranıyla 1 yıllık süre için anapara+faiz yenilemeli olarak para mevduata yatırıldığında kümülatif getiri yüzde 57.60 oluyor.

12 aylık enflasyonun yüzde 64.86 olarak gerçekleştiği ve Mayıs ayında yüzde 73 civarına çıkacağı beklentisi hakimken mevduatın getirisi enflasyonun altında kalıyor.

MERKEZ BANKASI DESTEKLİYOR

Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'e yükseltti. Bununla birlikte piyasadaki likiditeyi yüzde 45 faiz oranıyla çekerek depo alım ihaleleri düzenlemeye başladı. Bankaların yüksek faiz nedeniyle yeni kredi vermekte zorlandığı dönemde bankalara yönelik olarak destek olan depo alım ihaleleri mevduat faizlerindeki yüksek duruşu korumaya yönelik çabaları da ortaya çıkarıyor.

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100 BİN LİRA 153 BİN LİRA OLUYOR

100 bin lirayı her ay anapara+faiz yenilemeli olarak yıl boyunca mevduata bağlanması halinde yüzde 43.89 oranında faizle kümülatif getirisi yüzde 53.89 oluyor ve 53 bin 890 lira faiz getirisi sağlıyor.

100 bin liraya 1 aylık vadede yüzde 43.89 oranında faizle 3474 lira gelir sağlanabiliyor.


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