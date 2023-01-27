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Sanayi kuruluşlarına doğal gaz indirimi

27.01.2023 - 09:23 | Son Güncelleme :
Sanayi kuruluşlarına doğal gaz indirimi | Genel Haberler

BOTAŞ "Büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında indirim yapıldı" açıklamasını yaptı.

BOTAŞ, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gaz toptan satış fiyatlarına indirim yaptı. BOTAŞ'ın indirimi yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 arasında değişti. Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz toptan satış fiyatlarında da yüzde 16,67 oranında indirim gerçekleşti.

İndirimler 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.


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