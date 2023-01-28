Sanayi gazına indirim geldi | Genel Haberler

BOTAŞ, büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında; elektrik üretim amaçlı gaz toptan satışında yüzde 16.67 indirim yaptı.

BOTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında yüzde 13.30 ile 17.22 oranlarında; elektrik üretim amaçlı gaz toptan satışına yüzde 16.67 indirim yapıldı. Sanayide kullanılan gaz fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle yüzde 24.77 ile yüzde 38.45 oranlarında indirim gerçekleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4 bin 200 TL’den 3 bin 650 TL’ye düşürmüştü. Böylelikle serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan sanayi kuruluşlarında elektrik tüketim bedelinin yüzde 12 seviyesinde düşmesi öngörülmüştü.

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