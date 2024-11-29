Sanat eseri olup olmadığı çok konuşulmuştu! Tek bir muz yemek için 6 milyon dolar harcadı

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Kripto para girişimcisi Justin Sun, duvara bantlanmış bir muzdan oluşan dünyaca ünlü bir sanat eserine 6,2 milyon dolar harcadıktan sonra meyveyi yedi.

Sun, ilk muz tadına baktıktan sonra "Diğer muzlardan çok daha güzel" dedi.

AFP haberine göre İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Komedyen" adlı duvara bantlanmış bir muzdan oluşan kavramsal eseri, geçen hafta New York'ta Sotheby's müzayede evinde satışa sunuldu. Müzayedeye Sun'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi katıldı.

Sun, ihaleyi kazandıktan sonraki ilk 10 saniyede inanmazlık hissettiğini, ancak daha sonra bunun büyük bir şeye dönüşebileceğini fark ettiğini söyledi. Sun ayrıca ihaleden sonraki 10 saniye içerisinde muzu yemeye karar verdiğini belirtti.

Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bunu bir basın toplantısında yemek de sanat eserinin tarihinin bir parçası haline gelebilir" dedi.

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"SANAT ESERİ Mİ?" TARTIŞMALARI

Yenilebilir eserin Miami Beach'teki 2019 Art Basel fuarında ilk kez sergilenmesi tartışmalara yol açtı ve Cattelan'ın açıkladığı amacın aksine bunun sanat olarak kabul edilip edilmemesi gerektiği konusunda sorular gündeme getirildi.

Sun ise Cuma günü "Komedyen" gibi kavramsal sanatı, NFT sanatına ve merkezi olmayan blok zinciri teknolojisine benzetti.

Sun "Nesnelerinin ve fikirlerinin çoğu fiziksel bir şeyin aksine (fikri mülkiyet) olarak ve internette mevcuttur" dedi.

Sun ayrıca bu hafta ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın desteklediği kripto para projesi World Liberty Financial'a 30 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı.

Kripto iş adamı geçen yıl ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından kripto projesi Tron ile ilgili olarak kayıt dışı menkul kıymetler arz etmek ve satmakla suçlandı. Dava devam ediyor.