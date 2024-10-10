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Sahte ürünlere yenileri eklendi... İşte salça diye sattıkları madde

Güncelleme Tarihi:

#Salça#Bal#Taklit
Sahte ürünlere yenileri eklendi... İşte salça diye sattıkları madde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 09:36

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapanları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık son yaptığı testlerde kekikte yabancı madde, salça yerine boya satıldığını ortaya çıkardı. Ayrıca zeytinyağlarında yine tohum yağları çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her geçen gün güncelliyor. Son yapılan testlerde tağşiş-taklit yapılan salça, bal, zeytinyağı ve kekikler ifşa edildi.

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

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SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

İŞTE TAKLİT-TAĞŞİŞ YAPILMIŞ ÜRÜNLER

Sahte ürünlere yenileri eklendi... İşte salça diye sattıkları madde

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#Salça#Bal#Taklit

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