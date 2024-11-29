Saatte 1000 dolar kazanıyor! Hayallerindeki hayatı yaşamaya başladı

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Steve Menking 20'li yaşlarının başında Wall Street'te çalışmaya başladığında, ömür boyu sürecek bir kariyer bulduğunu düşünüyordu.

Bunun yerine, 25. doğum gününden kısa bir süre sonra Menking, SMB Capital'de hisse senedi işlemcisi olarak çalışırken bir “çeyrek yaşam krizi” yaşadığını söyleyerek şaka yapıyor.

CNBC Make It'e konuşan 36 yaşındaki Menking, “Benim yaşımdaki -ya da daha genç- meslektaşlarımın kariyerlerinde başarılı olduklarını gördüm ama insanların gece 1'e kadar ofiste kaldığını görmek ve bunun benim geleceğim olabileceğini düşünmek benim için zordu. Bu benim için uygun bir yaşam tarzı değildi" dedi.

Kendisine ne tür bir işin onu mutlu edeceğini sorduğunda, cevabın bankacılık veya borsa ile ilgisi yoktu - öğretmenlik yapmak istiyordu.

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Menking "Üniversitede öğretim asistanı ve öğretmen olarak çalıştım ve daha sonra düşündüğümde, öğretmenliğin daha sabırlı, amaç odaklı bir versiyonumu ortaya çıkardığını fark ettim. Bu bana derin bir anlam duygusu verdi. Öğretmeye çağrıldığımı hissettim" ifadesini kullandı.

FİNANS ALANINDA DERS VERİYOR

2014 yılında Menking, öğretmen olmak için ikinci bir lisans diploması almaktansa “eşit derecede anlamlı ama daha az zaman alan” bir eğitim yolu olacağını düşünerek finanstan tam zamanlı özel ders vermeye geçiş yaptı.

2023'TE 500 BİN DOLARDAN FAZLA KAZANDI

On yıl sonra, bu karar hem kariyer memnuniyeti hem de mali açıdan karşılığını verdi. Menking, 2023 yılında özel dersler aracılığıyla 500.000 dolardan fazla kazandı ve bu rakamı 2024 yılında da yakalamayı hedefliyor.

HAFTADA 20-25 SAAT ÇALIŞIYOR

Menking, eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı Connecticut'taki evinde haftada ortalama 20 ila 25 saat çalışıyor.

ALTI HANELİ KAZANCI NASIL ORTAYA ÇIKARDI?

Menking finans sektöründeki işinden ayrıldıktan sonra, özgeçmişini New York'taki düzinelerce özel ders ajansına gönderdi ve çevrimiçi bir özel ders pazarı olan Wyzant'ta bir profil oluşturdu.



Saatlik ücretini 100 doların biraz altında belirledi ve Wall Street'teki kimlik bilgilerinden yararlanarak lise ve üniversite öğrencilerine matematik, finans ve muhasebe konularında yardımcı olacak bir alan yarattı.

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Daha fazla deneyim ve tavsiye kazandıkça Menking, Wyzant'taki ücretlerini artırdı ve birlikte çalıştığı ajanslarla daha yüksek bir ücret için pazarlık yaptı.2017 yılına gelindiğinde saatte yaklaşık 150 dolar kazanıyordu.

MENKING'İN DÖNÜM NOKTASI

Aynı yıl, bir tanıdığı olan Forum Education'ın kurucusu Thomas Howell, Menking'e ulaştı ve onu ajans için çalışmaya teşvik etti. İşte o zaman Menking'in kazanç potansiyeli “gerçekten patladı” diye hatırlıyor.

Foruma ve onun geniş kapsamlı okul, öğrenci ve aile ağına katıldıktan sonra Menking'in kazancı iki kattan fazla artarak yılda 95.000 dolardan 200.000 dolara çıktı.



Princeton ve Yale gibi Ivy League üniversitelerindeki öğrenciler de dahil olmak üzere ABD'nin dört bir yanındaki gençlerle çevrimiçi çalışmaya başladı. Menking'in eğitmenlerinin çoğu lise ya da üniversitede okuyor.

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Şu anda, çoğunluğu finans veya ilgili bir alanda lisans derecesi peşinde koşan lisans öğrencileri olan bir düzine öğrenciyle çalışıyor.

SAATLİK ÜCRETİ 1000 DOLAR

Çoğu öğrenciyle haftada en az bir kez bir araya gelerek, önemli bir sınav öncesinde alıştırma problemleri üzerinde çalışmalarına, staj mülakatlarına hazırlanmalarına ve üniversite düzeyindeki matematik derslerinde tanıtılan daha karmaşık kavramların bazılarını “aydınlatmalarına” yardımcı oluyor.

Menking'in şu anki ücreti saatte yaklaşık 1.000 dolar.

Menking, Forum aracılığıyla öğrencilerle bire bir çalışmadığı zamanlarda, çevrimiçi sınava hazırlık kursları ve giriş seviyesi yatırım bankacılığı analistlerine koçluk yapmak gibi kurumsal eğitimler veren Menking Tutoring LLC'yi büyütüyor.



'OLAĞANÜSTÜ BİR İŞ-YAŞAM DENGESİ'



Menking'in programı tutarlı değil. Okulların kapalı olduğu yaz aylarında haftada 8 ila 10 saat arasında çalışabilirken, kış ve bahar aylarında, final sınavları öncesinde haftada 40 saate yakın çalışıyor.

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Öğrencilerinin çoğunun müsait olduğu zamanlar olduğu için genellikle geceleri ve hafta sonları çalışıyor - ancak her hafta birkaç geceyi ailesiyle akşam yemeği yemek ve çocuklarıyla oynamak için ayırıyor.

Menking "Her gün uyandığınızda başkalarına kendi uzmanlığınızla uyumlu bir şekilde hizmet ettiğinizi bilmenin yerini hiçbir şey tutamaz. Bu, yaratıcı olmamı, başkalarına hizmet etmemi ve girişimci olmamı sağlayan bir kariyer... Bunu seviyorum" dedi.