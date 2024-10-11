Rusya'dan 'hoşça kal' vergisi! 20 puan yükseltilecek

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RBC ekonomi gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus yetkililer ülkeden ayrılan yabancı şirketlerin devlet hazinesine bir defaya mahsus olarak yapması gereken katkıyı %15'ten %35'e kadar yükseltmeye hazırlanıyor.

Rusya, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batı yaptırımlarının uygulanmaya başlamasından bu yana yabancı şirketlerin ülkeden çıkış koşullarını giderek sıkılaştırıyor, onay vermeden önce yabancı varlık satışlarında keskin indirimler talep ediyor ve Washington tarafından "çıkış vergisi" olarak adlandırılan devlet kasasını desteklemek için satış fiyatının bir kısmını alıyor.

RBC'nin iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, anlaşma değerinin %25'inin işlemin kapanışından sonraki bir ay içinde, %5'inin bir yıl içinde ve kalan %5'inin de iki yıl içinde Rus hazinesine ödenmesi gerekecek.

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RBC ayrıca şirketlerin kabul etmesi gereken minimum iskontonun varlık değerinin %50'sinden %60'ına çıkarılacağını bildirdi. RBC'nin haberine göre 50 milyar rubleden (517.6 milyon dolar) fazla olan anlaşmalar için artık Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı gerekecek.