Roche'tan hipertansiyonla mücadelede dev adım | Genel Haberler

Roche Holding AG, Alnylam Pharmaceuticals Inc. ile potansiyel bir yüksek tansiyon tedavisi için 2,8 milyar dolara varan bir anlaşmada birlikte çalışacak.

Roche Holding AG, Alnylam Pharmaceuticals Inc. ile potansiyel bir yüksek tansiyon tedavisi için 2,8 milyar dolara varan bir anlaşmada birlikte çalışacak.

Roche'un Alnylam'a geliştirme, düzenleme ve satış aşamalarıyla birlikte 310 milyon doları nakit olarak peşin ödeyeceği belirtildi. İlacı piyasaya sürmeyi başarırlarsa, ABD'de birlikte satacakları, Roche'un ise dünyanın geri kalanında münhasır haklara sahip olacağı belirtildi.

Geçen yıl hem kanser hem de Alzheimer hastalığında meydana gelen yüksek profilli başarısızlıkların ardından, Roche üzerindeki deneysel ilaç boru hattından sonuçlar elde etmesi için baskı artıyor. Şirket, gişe rekorları kıran üçlü kanser ilaçları için biyobenzer rekabetin ortasında portföyünü yeniden şekillendirdi.

Alnylam ilacı zilebesiran, RNAi teknolojisini kullanan deneysel bir aşı. Erken bir çalışmada umut verici sonuçlar verdikten sonra orta aşama insan denemelerinde.

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