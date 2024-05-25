Resmi Gazete'de yayımlandı... Listede adınız olabilir! İşte açıklanma tarihi | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, en fazla vergi tahakkuk eden mükelleflerin isimlerinin açıklanmasına dair tebliği açıkladı. Bundan sonraki süreçte Temmuz ve Ağustos ayında hazırlanacak olan listeler Ağustos ve Eylül ayında kamuoyuyla paylaşılacak.

Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi



Beyan edilen matrah üzerinden adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlayan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen yetkiye istinaden beyan edilen matrah üzerinden adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasında; mükelleflerin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahlar ve beyanları üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanlarının dikkate alınacağı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de detaylarıyla belli oldu.

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HER İLDE EN FAZLA VERGİ TAHAKKUK EDEN 100 MÜKELLEF AÇIKLANACAK

Türkiye genelinde adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 100 mükellefe kadar olanların ad ve unvanları, faaliyet türü, tahakkuk eden vergi tutarı ve mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık bilgilerini içerecek şekilde liste haline getirilecek.

LİSTELER TEMMUZ VE AĞUSTOS AYINDA HAZIRLANACAK

En fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 100 mükellefe kadar olanların yer aldığı listeler (bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler hariç) ise mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından Ağustos ayı sonuna kadar hazırlanacak.

LİSTELER NE ZAMAN DUYURULACAK?

Listeler, Gelir İdaresi Başkanlığının resmî internet adresinde Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından her yıl Ağustos ayı sonuna kadar açıklanacak.

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İl bazında olan ise her yıl Eylül ayı sonuna kadar açıklanacak.

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