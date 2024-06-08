Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler | Genel Haberler

Kurban Bayramı süresince, 15 Haziran ile 24 Haziran tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri harici otoyollar, köprüler ile Ankara, İstanbul ve İzmir metro ve raylı sistemleri ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 15 Haziran Cumartesi günü başlayarak 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

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Ayrıca, Bayram nedeniyle, 16-19 Haziran tarihlerinde Başkentray, Marmaray ve İZBAN ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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